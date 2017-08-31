На Кубани за два года появились 427 спортобъектов

Это многофункциональные площадки, тренажерные комплексы и площадки для воркаута.

О том, как успешно продолжать работу в этом направлении, говорили на совещании в Краснодаре. Заместитель губернатора Николай Долуда отметил: создание спортивных сооружений — это путь к успеху кубанских спортсменов на международных стартах.

«По итогам прошлого года уже более 1 тыс. спортсменов Краснодарского края входят в состав различных сборных команд нашей страны. Это как раз показатель того, что объекты спортивной материальной базы у нас довольно динамично строятся», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Лидеры по строительству спортобъектов — Славянский и Апшеронский районы, Новороссийск и Геленджик. Однако есть в регионе и проблемные места. В Павловском районе не освоили средства на строительство стадиона. Не использовали выделенные деньги на строительство многофункциональных площадок в Каневском и Белореченском районах.

«Уважаемые коллеги, так работать нельзя. Деньги, если выделены, то должны быть потрачены до копейки», — заявил Николай Долуда.

Вице-губернатор обратил особое внимание руководителей муниципальных образований на необходимость строгого соблюдения финансовой дисциплины. Все средства краевого бюджета должны быть освоены до конца финансового года, а объекты сданы в эксплуатацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кореновске открыли спортивно-досуговый центр и игровую площадку с уличными тренажерами и зоной для занятий воркаутом.

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