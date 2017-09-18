На Кубани за год на 9,5% увеличилось количество многодетных семей

В Краснодарском крае около 208 тыс. детей воспитываются в более чем 63 тыс. многодетных семьях.

С сентября прошлого года таких семей стало больше на 9,5%. Количество семей, имеющих детей, увеличилось на 2%. Специалисты отмечают тенденцию роста семей, в которых рождаются не первенцы, а третьи и последующие дети.

В министерстве труда и социального развития края пояснили, что на Кубани почти 51,4 тыс семей с тремя детьми. По четверо детей воспитывают более 8,2 тыс. семей. Пять и более детей растят около 3,7 тыс. семей. В крае насчитывают 76 семей, которые воспитывают десять и более детей.

В ведомстве отметили, что с начала года численность детского населения увеличилась на 65,5 тыс. человек. Это на 6% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Показатель увеличился за счет естественного и миграционного прироста.

Всего на Кубани живут 713 тыс. 888 семей. В них воспитывают 1 млн 154 тыс. 982 ребенка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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