На Кубани за год поголовье свиней увеличилось на 11,4%

В Краснодарском крае в 2017 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 543,2 тыс. голов.

Общий показатель сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Поголовье коров уменьшилось на 1,1% — до 212,7 тыс. голов. Свиней насчитывают 409 тыс. голов. Показатель увеличился на 11,4%. Овец и коз — 227,9 тыс. голов. Прирост составил 0,4%.

Производство мяса в хозяйствах за 2017 год составило 502,4 тыс. т. Это на 0,5% больше, по сравнению с 2016 годом. Производство молока выросло на 1,7% — до 1,3 млн т, яиц — на 2,9% до 1,7 млрд штук.

За прошлый год в сельскохозяйственных организациях от одной коровы надоено 7,1 тыс. кг молока. Это на 5,5% больше, чем за 2016 год. В среднем от одной курицы-несушки получили 297 яиц, что на 0,7% больше, чем в позапрошлом году, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Вернуться на ленту

Источник