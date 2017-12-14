На Кубани за год произошло 250 преступлений в сфере долевого строительства

Об этом 14 декабря на совещании руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия преступлениям в сфере долевого строительства и организованной преступности рассказал прокурор края Сергей Табельский.

Он отметил, что на Кубани в 2017 году зарегистрировали более 250 преступлений в сфере долевого строительства, возбудили около 60 уголовных дел, половина — по материалам прокурорских проверок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Табельский подчеркнул, что каждый многоквартирный дом, по которому неоднократно корректируются сроки сдачи, должен стать объектом пристального внимания оперативных служб. По каждому «проблемному» дому должна быть дана уголовно-правовая оценка работе чиновников местного самоуправления и контролирующих органов. В крае возбудили восемь уголовных дел в отношении работников муниципалитетов, действия или бездействие которых привели к возведению самостроев и нарушениям прав граждан, вложивших деньги в строительство.

Прокурор края отметил, что сохраняется тенденция уменьшения преступлений, совершенных в составе организованных групп. Он обратил внимание оперативников на случаи криминальных банкротств строительных организаций, а также преступления в действиях страховых компаний, которые произвели выплаты обманутым дольщикам при наступлении страховых случаев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой прокуратуре 29 ноября обсудили долевое строительство на Кубани. Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть сказал, что вопрос обманутых дольщиков очень сложный. Тем не менее, он решается, в том числе благодаря тому, что со стороны власти проводится большая работа. Делами обманутых дольщиков в Краснодаре займется Генпрокуратура РФ.

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