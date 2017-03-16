На Кубани за год проведут капремонт в 500 многоквартирных домах

Вице-губернатор Андрей Алексеенко 16 марта в рамках рабочей поездки в Сочи сообщил, что в крае более 500 многоквартирных домов планируют отремонтировать в 2017 году по программе капремонта.

Алексеенко проинспектировал ряд многоквартирных домов, отремонтированных в этом году: на улицах Ленина, Искры, Ялтинской. Он также пообщался с жильцами, чтобы узнать их мнение о проведенном ремонте.

В целом жильцы оценивают проделанную работу положительно. Так, в доме на улице Искры, 19 заменили лифтовое оборудование, а в многоэтажках на Ялтинской и Ленина привели в порядок системы электроснабжения.

Во время встречи с сочинцами вице-губернатор сообщил, что представители краевой власти регулярно выезжают в города и районы Кубани с проверкой качества проводимого капремонта, встречаются со старшими по дому, жильцами.

Алексеенко подчеркнул, что в регионе система капитального ремонта в значительной степени претерпела модернизацию.

«На 2017 год у нас запланировано около 1 млрд рублей на ремонт — а это более 500 многоквартирных домов, — отметил он. — Это достаточно большие объемы работ: это и кровли, и электрика, это системы водоснабжения и водоотведения, и совершенно новые лифты с энергосберегающими технологиями и высокими сроками эксплуатации».

Алексеенко также отметил, что доверие жителей к программе капремонта растет.

«Для того и был создан региональный оператор, чтобы аккумулировать денежные средства, которые люди платят за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Были внесены изменения в региональное законодательство, которые позволили увеличить срок заимствования этих средств», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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