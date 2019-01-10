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Вице-губернатор Анна Минькова 10 января посетила обновленную амбулаторию в станице Троицкой Крымского района. В 2018 году на ремонт лечебных учреждений из краевого бюджета выделили 15,5 млн рублей.

Здание несколько лет нуждалось в капитальном ремонте — его не проводили с момента строительства в 1961 году.

«Деньги район освоил вовремя, работы завершены в срок. Теперь более 7 тыс. жителей станицы смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях. Мы планомерно выполняем задачу главы региона по капитальному ремонту амбулаторий, поликлиник в сельской местности — уровень оказания услуг здесь не должен отличаться от городских учреждений», — сказала Анна Минькова.

В здании заменили кровлю, отремонтирован фасад и инженерные сети. Кроме того, отремонтированы все помещения — три кабинета терапевтов, кабинеты врача-гинеколога, хирурга, стоматолога, а также процедурный и прививочный кабинеты, детской участковой медсестры, ЭКГ. В амбулатории работает дневной стационар на 20 коек.

В 2018 году капитальный ремонт сделали более чем в 50 лечебных учреждениях Кубани. Среди них — инфекционные отделения Ленинградской районной больницы, городских больниц Сочи и Горячего Ключа, детская поликлиника в Славянском районе. Всего на эти цели из краевого бюджета было выделено 562 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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