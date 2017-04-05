На Кубани за изнасилование девочки будут судить 45-летнего мужчину

В Красноармейском районе в апреле завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который изнасиловал девочку.

Установлено, что мужчина сожительствовал с бабушкой девочки в станице Ивановской. По версии следствия, в сентябре 2016 года он остался наедине с ребенком и совершил в отношении него действия сексуального характера. В октябре 2016 года при аналогичных обстоятельствах злоумышленник изнасиловал девочку. Спустя несколько дней она рассказала об этом бабушке, а та позвонила в полицию. Мужчина узнал об этом, разозлился, разжег во дворе дома костер и сжег личные вещи сожительницы и девочки. Ущерб составил более 88 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемый задержан, он отрицает свою вину. Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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