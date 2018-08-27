На Кубани за лето отдохнули более 600 тыс. детей

Об этом 27 августа рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, Краснодарский край стремится сохранить звание главной детской здравницы России, ежегодно предоставляя различные возможности для летнего отдыха детей.

«Каждый год к нам приезжают отдохнуть около 780 тыс. детей. И треть из них — из других регионов страны. Этим летом в крае уже отдохнули и оздоровились более 600 тыс. ребят, в том числе около 200 тыс. — из соседних российских регионов и других государств», — отметил Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул, что в вопросе отдыха детей приоритетом, прежде всего, остается безопасность. Отработанный алгоритм межведомственного взаимодействия позволяет избежать чрезвычайных ситуаций, это же касается и перевозок детей к местам отдыха.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы дети в крае качественно отдыхали и поправляли свое здоровье, а родители не волновались за них», — заключил Кондратьев.

Губернатор также рассказал, что в крае успешно завершилась экспедиция «Кубанская кругосветка». Ее участники в возрасте от 14 до 17 лет преодолели 2,1 тыс. км на велосипедах, рафтах, катамаранах и пешком, посещая самые интересные места региона.

«Это поистине уникальный проект. Можно сказать, что сегодня это единственная в России экспедиция юных туристов протяженностью 55 дней. Для кубанских школьников это прекрасная возможность с пользой провести каникулы, проверить себя на прочность и, конечно, посетить самые красивые и значимые места Кубани», — отметил Кондратьев.

Краевая туристско-краеведческая экспедиция школьников «Кубанская кругосветка» проводится под руководством регионального министерства образования уже в четвертый раз. Всего в этом году в краевых походах и экспедициях примут участие более 225 тыс. школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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