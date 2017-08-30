На Кубани за месяц выпустили гособлигаций на 10 млрд рублей

По словам министра финансов края, средства привлечены только на рефинансирование текущего госдолга.

Вице-губернатор Игорь Галась 30 августа встретился с руководителями и представителями ведущих банков региона. Участники заседания обсудили политику управления государственным и муниципальным долгом.

«Если говорить о краевом бюджете, то у нас большая программа заимствований и в этом и следующем году», — сообщил министр финансов края Сергей Максименко.

По его словам, в этом году уже привлечены 10 млрд коммерческих кредитов. В августе выпустили государственных облигаций в объеме 10 млрд рублей и сроком обращения семь лет с купонным доходом 8,6% годовых. До конца года планируются заимствования еще на 14 млрд рублей. Министр заявил, что средства привлекаются только на рефинансирование текущего госдолга.

«Это принципиальная позиция. Государственный долг стабилизирован, мы работаем над его снижением. Благодаря положительной динамике поступления в этом году досрочно погашены кредиты банков в общей сумме 16,7 млрд рублей, по которым процентные ставки составляли более 12% годовых. Что касается долговой нагрузки на краевой бюджет, то она снижается уже два года, эту тенденцию мы сохраняем. По итогам 2016 года соотношение объема госдолга к собственным налоговым и неналоговым доходам бюджета уже составило 88,2%, в то время как по итогам 2015 года было более 98%», — сообщил Максименко.

Игорь Галась отметил, что у края отсутствует просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками работ и услуг по госконтрактам.

«По просроченным муниципальным контрактам долги существенно снижены. Активно работаем над их ликвидацией. Для наиболее проблемных городов и районов разработаны индивидуальные дорожные карты погашения, исполнение которых находится на жестком контроле», — уточнил Сергей Максименко

Галась отметил положительную динамику в кредитной политике региона. По его словам, доля кредитного портфеля заемщиков края в ВРП за 2016 год составила 58,6%. Это выше аналогичного показателя как в целом по России (55,1%), так и по ЮФО (49,2%). Инвестиции в основной капитал по итогам 2016 года в крае составили 480 млрд рублей, выдача кредитов в 2016 году — 1 трлн 670 млрд рублей.

«В текущем году общий объем выдачи кредитов за семь месяцев увеличился на 20% и составил более 995 млрд рублей. Для экономики региона крайне важно получение от банковского сектора долгосрочных кредитов на инвестиционные цели, на модернизацию и развитие производства», — заявил Игорь Галась.

Вице-губернатор также сообщил, что в крае завершается работа по формированию новой Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

«Те идеи и проекты, которые будут включены в стратегию, создадут основу дальнейшей бюджетной политики края. На наш взгляд, банковское сообщество — одна из заинтересованных сторон подготовки эффективной и качественной программы соцэкономразвития», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министерство финансов Краснодарского края выбрало четыре банка для размещения облигационного займа региона: «Совкомбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк».

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