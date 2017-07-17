На Кубани за месяц задолженность по зарплате снизилась на 12,76%

В расчете на одного работника долг составил 60,7 тыс. рублей.

По данным на 1 июля, суммарная задолженность по заработной плате организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 36,9 млн рублей. По сравнению с 1 июня она уменьшилась на 5,4 млн рублей.

Численность работников, перед которыми в организациях была просроченная задолженность по зарплате, уменьшилась на 128 человек и составила 608 человек.

Больше всего долгов по оплате треда в сфере добычи полезных ископаемых — 58,4%, строительства — 38,7% и на обрабатывающих производствах — 2,9%, сообщается на сайте Краснодарстата.

Вернуться на ленту

Источник