На Кубани за мошенничество на 1,2 млн рублей будут судить сельского главу

В Павловском районе в апреле передали в суд уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения, в котором обвиняют главу, бухгалтера и кассира администрации Старолеушковского сельского поселения.

По версии следствия, 57-летний глава поселения вступил в преступный сговор с двумя женщинами — 50-летней главным бухгалтером и 31-летней кассиром. С 6 марта 2015 года по 31 декабря 2016 года они составляли фиктивные договоры об оказании услуг по ремонту памятников, грейдированию дорог, уборке снега на территории поселения. При этом фактически работы не выполнялись.

Таким образом бюджету сельского поселения был причинен ущерб на сумму более 1 млн 200 тыс. рублей. Деньги перечислялись на расчетный счет родственника кассира, затем злоумышленники делили их поровну между собой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Факт хищения вскрылся во время прокурорской проверки, по результатам которой возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы передали в Павловский районный суд.

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