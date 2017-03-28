На Кубани за мошенничество на 8 млн рублей будут судить семерых членов ОПГ

В Новопокровском районе в марте завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования и подделке документов в отношении семи членов преступной группы.

По версии следствия, 46-летний мужчина организовал группу, в которую вовлек шестерых жителей Новопокровского и Кавказского районов в возрасте от 23 до 46 лет. Они разработали схему мошенничества и в течение восьми месяцев незаконно оформляли потребительские кредиты на несуществующих людей. Один из участников группы находил сканированные копии паспортов, другой на компьютере вносил изменения в личные данные их владельцев.

Двое злоумышленников работали агентами в кредитных организациях, они формировали кредитные истории на несуществующих граждан. После того, как банк одобрял кредит, еще двое соучастников получали деньги на счет. Таким образом банда совершила 147 преступлений на общую сумму более 8 млн рублей. Деньгами они распорядились по собственному усмотрению. Подозреваемых задержали.

«Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении семи жителей Кавказского и Новопокровского районов Краснодарского края по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двоих подозреваемых заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и под домашним арестом. Материалы уголовного дела направили в Новопокровский районный суд.

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