На Кубани за мошенничество с зарплатами будут судить заведующую детским садом

В Гулькевичах в октябре передали в суд уголовное дело в отношении заведующей детским садом № 28, которую обвиняют в мошенничестве на 1,8 млн рублей.

По версии следствия, в период с января 2006 года по февраль 2017 года женщина давала указания сотрудникам обналичивать выделяемые им из бюджета премии и поощрения и передавать ей часть денег на нужды детского сада. Полученными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Всего подозреваемая незаконно завладела более 1,8 млн рублей от 28 сотрудников.

Кроме того, с ноября 2015 года женщина приняла на полставки вахтера, которого впоследствии переводила на различные должности. При этом мужчина не работал. Злоумышленница вносила сведения в табеля учета рабочего времени и передавала их в бухгалтерию. В результате с ноября 2015 по январь 2017 года на лицевой счет работника перечислили более 125 тыс. рублей, которыми заведующая распорядилась по своему усмотрению.

Таким же образом заведующая приняла на работу по фиктивному приказу электромонтера и с декабря 2010 года по июль 2013 года получала за него зарплату, размер составил более 178 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщине предъявили обвинение в трех эпизодах мошенничества, совершенных, в том числе, в особо крупном размере по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Гулькевичском районе в апреле по материалам проверки прокуратуры в отношении заведующей детским садом возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.

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