На Кубани за мошенничество в 1 млн рублей задержали женщину-косметолога

Серия преступлений произошла в Ростове-на-Дону.

В полицию обратилась жительница Ростова-на-Дону и сообщила о том, что стала жертвой мошенницы. Позже в дежурную часть поступило еще несколько подобных заявлений. Оказалось, что 29-летняя сотрудница салона красоты за три месяца обманула 12 клиенток. Она взяла у них в долг деньги на развитие бизнеса, пообещав, что вернет с большими процентами. Чтобы у клиенток не было сомнений, злоумышленница придумала легенду о том, что в ее салоне высоким спросом пользуется дорогостоящий крем, который имеет феноменальный омолаживающий эффект.

Собрав с клиенток около 1 млн рублей, косметолог перестала выходить на связь и уехала жить в Краснодарский край. Ее задержали оперативники уголовного розыска ростовской полиции. Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Женщину поместили под стражу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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