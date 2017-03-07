На Кубани за мошенничество в 500 млн рублей будут судить депутата горсовета

В Туапсинском районе в марте завершили расследование уголовного дела в отношении депутата городского совета, которого обвиняют в мошенничестве на 500 млн рублей.

По версии следствия, с июня 2012 года по февраль 2015 года генеральный директор ООО «РН-Туапсинский НПЗ» сговорился с депутатом органа местного самоуправления Туапсинского района, который занимал должность генерального директора ООО «ГК «Все люди равны». Мужчины похитили более 501 млн рублей у нефтеперерабатывающего завода. Директор нефтеперерабатывающего завода перечислял деньги на счета фирмы сообщника в виде платы за аренду земельного участка и административно-бытового здания, которые в действительности заводом не использовались.

Преступная деятельность депутата была пресечена в результате проведенных сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю оперативно-разыскных мероприятий.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение и направил это уголовное дело в суд, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

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