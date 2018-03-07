На Кубани за нападения на одиноких пенсионеров будут судить троих мужчин

Прокуратура в марте направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Ростовской области, обвиняемых в разбойных нападениях и грабежах.

По версии следствия, мужчины в возрасте от 25 до 33 лет с февраля по июнь 2017 года нападали на пожилых граждан, не способных в силу возраста оказать сопротивление. Они подбирали одиноких жертв, собирали сведения о них, после чего по ночам проникали в их дома. Пенсионерам угрожали, применяли насилие, требовали деньги. После этого злоумышленники скрывались с похищенным.

Нападения происходили в Щербиновском и Крымском районах Краснодарского края, а также в Ростовской области. В результате пострадали семь граждан в возрасте от 72 до 88 лет. Общий ущерб составил более 620 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о разбое, грабежах и кражах. Все обвиняемые находятся под стражей. Расследование завершено, материалы дела передали в Щербиновский районный суд.

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