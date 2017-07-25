На Кубани за неделю клещи покусали 127 человек

По данным на 24 июля, с начала года в медучреждения края обратились 4 тыс. 502 человека, в том числе 1 тыс. 739 детей до 14 лет.

На побережье Черного и Азовского морей на укусы клещей пожаловались 1 тыс. 373 человека, из них 432 ребенка до 14 лет. Случаев укусов в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

С начала года проведена акарицидная обработка на площади 10657,34 тыс. кв. м, или 108,3% от запланированного, в том числе на Азово-Черноморском побережье 4484,60 тыс. кв. м, или 42,1% от общего числа проведенных акарицидных обработок, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае работают пять пунктов по приему и исследованию клещей на предмет их зараженности боррелиями.

Материал о том, что делать, если вас укусил клещ, читайте здесь.

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