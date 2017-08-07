На Кубани за неделю клещи покусали 75 человек

07 августа в 18:12

По данным на 7 августа, с начала года в медучреждения края в связи с этим обратились 4 тыс. 661 человек, в том числе 1 тыс. 805 детей до 14 лет.

На побережье Черного и Азовского морей за это время на укусы клещей пожаловались 1 тыс. 413 человек, из них 451 ребенок до 14 лет. Случаев укусов в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

С начало года провели акарицидную обработку на площади 11142,3 тыс. кв. м, или 109,8% от запланированного, в том числе на Азово-Черноморском побережье — 4839,10 тыс. кв. м, или 43,8 % от общего количества проведенных акарицидных обработок, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае работают пять пунктов по приему и исследованию клещей на предмет их зараженности боррелиями.

Материал о том, что делать, если вас укусил клещ, читайте здесь.

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