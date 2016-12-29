На Кубани за неделю поймали 448 пьяных водителей

В Краснодарском крае с 16 по 25 декабря во время операции «Бахус» автоинспекторы выявили 448 нетрезвых водителей.

Также во время проверок автовладельцев зарегистрировали более 12 тыс. нарушений правил дорожного движения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выявили 21 неплательщика штрафов. Всего составили 132 административных материала. Проверки продолжатся в преддверии и во время праздников. Госавтоинспекция Кубани просит водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, не садиться пьяными за руль и соблюдать правила дорожного движения.

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