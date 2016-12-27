На Кубани за неделю зафиксировали 30 случаев заболевания гриппом

В Краснодарском крае с 19 по 26 декабря зафиксировали 30 случаев заболевания гриппом.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 27 случаях был диагностирован грипп А (Н3N2) и в 3 случаях — грипп В. Все заболевшие были не привиты против этого вируса. Всего в медучреждения обратились 256 человек с подозрением на грипп.

В ведомстве отмечают, что групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Сейчас детские дошкольные и образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Заболеваемость зарегистрирована на уровне 12,7 на 10 тыс. населения. Это в 2,5 раза ниже эпидемического порогового уровня. Из числа заболевших дети до 14 лет составили 35%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вакцинация против гриппа в Краснодарском крае завершилась 15 ноября. Вакцину от гриппа получили 2 млн 579 тыс. человек. Среди привитых — 857 тыс. детей.

О том, как защитить себя от вирусов, читайте здесь.

Источник