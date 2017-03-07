На Кубани за неделю зафиксировали 46 случаев заболевания гриппом

В Краснодарском крае с 27 февраля по 5 марта зафиксировали 46 случаев заболевания гриппом.

Среди них 22 заболевших — жители Краснодара. Все заболевшие были не привиты против этой инфекции. Такие данные представило краевое управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, сейчас доминируют вирусы гриппа В.

Всего за неделю в поликлиники края обратились более 2,5 тыс. человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Из числа заболевших дети до 14 лет составили 47%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае находится на неэпидемическом уровне. Групповой заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом в крае не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 5 марта сообщила, что превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ отмечается в 17 регионах России. По ее словам, ведомство фиксирует волну гриппа B. На его долю приходится 60% от всех исследованных проб, взятых у пациентов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вакцинация против гриппа в Краснодарском крае завершилась 15 ноября 2016 года. Вакцину от гриппа получили 2 млн 579 тыс. человек. Среди привитых — 857 тыс. детей.

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