На Кубани за неделю зарегистрировали 53 случая заболевания гриппом

В Краснодарском крае с 27 марта по 2 апреля зафиксировали 53 случая заболевания гриппом, в том числе 31 случай в Краснодаре.

Все заболевшие не привиты против этой инфекции. По данным вирусологического мониторинга, сейчас доминируют вирусы гриппа В.

Всего за неделю в медицинские учреждения края обратились более 1,5 тыс. человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из числа заболевших 62% составили дети до 14 лет.

По данным ведомства, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе находится на неэпидемическом уровне. Групповой заболеваемости не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вакцинация против гриппа в Краснодарском крае завершилась 15 ноября 2016 года. Вакцину от гриппа получили 2 млн 579 тыс. человек. Среди привитых — 857 тыс. детей.

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