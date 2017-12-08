На Кубани за полгода изъяли и добровольно сдали 4 тыс. единиц оружия

Все оружие полицейские уничтожили на специальных полигонах.

Раз в полгода полицейские уничтожают добровольно сданные, найденные и ранее проходившие по уголовным делам в качестве вещественных доказательств оружие и боеприпасы.

За шесть месяцев текущего года полицейские утилизировали около 4 тыс. единиц оружия, более 8 тыс. боеприпасов и около 29 кг взрывчатых веществ, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

В ведомстве отметили, что добровольно сдавшим в органы МВД оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества выплачивают денежное вознаграждение. Того, кто не сдал оружие, не состоящее на учете, могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ. Санкциями статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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