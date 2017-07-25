На Кубани за полгода завершили расследование 1,8 тыс. уголовных дел

В преддверии Дня сотрудника органов следствия СУ СК РФ по Краснодарскому краю подвел итоги работы в текущем году.

Следователи осуществляют расследование наиболее сложных и резонансных дел, среди которых: преступления против жизни и половой неприкосновенности, похищения людей, преступления против конституционных прав граждан, коррупционные и налоговые преступления.

За шесть месяцев у сотрудников СУ СК России по Краснодарскому краю находилось в производстве 3 тыс. 578 уголовных дел, свыше 1,8 тыс. окончены. Из них 147 — дела об убийствах, 38 — изнасилованиях, 34 — о получении взяток, а 54 — о даче взятки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всего за этот период возбудили свыше 2 тыс. новых уголовных дел.

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