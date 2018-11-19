На Кубани за полтора года закрылось 170 СМИ

Об этом сообщил руководитель краевого департамента информационной политики Владимир Пригода.

Он отметил, что при этом все государственные СМИ продолжили работу. Пригода подчеркнул, что на фоне уменьшения количества газет и телеканалов набирают популярность электронные сетевые СМИ: социальные сети, мессенджеры и новостные каналы.

Аудиторию Краснодарского края можно условно разделить на две большие группы: первая — население в возрасте от 45 лет и старше, предпочитающее получать информацию через традиционные СМИ (телевидения, радио и газет). Вторая группа ориентирована на интернет-источники (интернет-телевидение, новостные сайты, социальные сети). Поскольку больше половины кубанцев уже имеют компьютеры, планшеты и смартфоны, а скорость мобильного и проводного интернета продолжает расти, эта группа с каждым годом будет только увеличиваться.

Интернет-аудитория Кубани в настоящее время насчитывает более 2,5 млн человек, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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