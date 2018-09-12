На Кубани за последние три года господдержка АПК составила около 24,6 млрд рублей

Об этом заявил заместитель главы региона Андрей Коробка на совещании по подготовке к осенней посевной кампании под урожай 2019 года.

Вице-губернатор отметил, что для эффективного развития агропромышленного сектора необходимы серьезные финансовые вложения. Существенным подспорьем для аграриев является государственная поддержка.

«Многие успехи в АПК становятся возможными благодаря мощному финансированию отрасли. За последние три года на развитие АПК направили 24,6 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов. В этом году мы уже перешагнули планку в 7,3 млрд рублей. До аграриев региона довели уже более 4,2 млрд рублей», — подчеркнул Коробка.

Замглавы края подчеркнул, что в этом году дополнительные средства из федерального бюджета были направлены в рамках компенсации затрат на ГСМ в виде несвязанной поддержки в области растениеводства. На необходимость этой меры неоднократно обращал внимание губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В Краснодарском крае сумма господдержки по этому направлению с учетом регионального софинансирования составляет 288 млн рублей.

По словам Коробки, краевой минсельхоз начнет прием документов на выдачу субсидии по этому направлению с 25 сентября.

Кроме того, средства выделяют по программе льготного кредитования, что особенно актуально в период сезонных полевых работ. На эти цели в этом году край получил свыше 800 млн рублей субсидий. Это позволило аграриям получить кредиты на 28 млрд рублей. С третьего квартала этого года увеличены максимальные размеры кредитов: для крупных предприятий по направлению растениеводства до 300 млн рублей, животноводства — до 140 млн рублей, молочного скотоводства — до 250 млн рублей. Для фермеров ограничений по размерам кредитов нет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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