На Кубани за пять лет производство рыбной продукции увеличилось в два раза

По итогам прошлого года производство продукции товарного рыбоводства в Краснодарском крае составило 19,9 тыс. т.

Замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Михаил Тимофеев 6 июля сообщил, что за пять лет этот показатель увеличился в два раза. По его словам, Кубань занимает второе место в ЮФО.

Об этом Тимофеев рассказал на мероприятии, которое посвятили празднованию Дня рыбака. Ежегодно праздник отмечают во второе воскресенье июля.

«В последние два года на Кубани востребовано морское направление индустриальной аквакультуры. Это марикультура. Рыбаки успешно выращивают моллюсков, что является серьезным шагом к импортозамещению. За последние два года в крае произвели более 130 т мидий и устриц», — пояснил замминистра.

Затем Тимофеев вручил почетные грамоты работникам предприятий отрасли за достижения в агропромышленном производстве и многолетний труд, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник