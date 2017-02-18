На Кубани за пять лет замещающие семьи усыновили 530 детей

В министерстве труда и социального развития Краснодарского края в феврале рассказали, что в регионе за пять лет замещающие родители усыновили 530 детей.

Об этом сообщили на краевом общественном совете приемных семей.

«Можно с уверенностью сказать, что в крае удалось выстроить достаточно эффективную систему профилактической работы, благодаря которой ситуация с социальным сиротством в последние годы динамично меняется в лучшую сторону», — сказал и.о. министра труда и социального развития края Сергей Белопольский.

В ведомстве рассказали, что впервые за пять лет снизилось число социальных сирот. Ранее их было около 80% от общего количества выявленных детей-сирот, в 2016 году этот показатель составил 75%.

В крае выстроена система помощи замещающим родителям, аналогов которой нет в других регионах. Семьям помогают не только материально, но и оказывают правовую, педагогическую и психологическую помощь.

Процесс строится на базе школ приемных родителей. В них тестируют граждан на готовность взять в семью ребенка. Семьи получают всю необходимую консультационную помощь при возникновении проблем в воспитании. При необходимости специалисты выезжают в семью.

В школы приемных родителей ежегодно обращается более 2 тыс. человек. Однако подготовку проходят не более 80%. Некоторые оказываются морально не готовы к принятию чужого ребенка в семью или не проходят итоговую аттестацию. Сейчас в очереди на принятие ребенка состоят почти 1,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2016 году органы опеки и попечительства выявили более 1,3 тыс. детей, нуждающихся в заботе государства.

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