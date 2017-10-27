На Кубани за пять лет жилье предоставили 4 тыс. военнослужащих

Служебными жилыми помещениями обеспечили 2 тыс. 289 семей военных, проходящих службу в частях ЮВО в Краснодарском крае.

Всего с начала 2012 года на Кубани жильем обеспечили более 4 тыс. военнослужащих. Более 1,5 тыс. военных получили компенсацию за аренду жилья. Постоянные квартиры получили 25 семей. Еще 333 военнослужащих выбрали жилищную субсидию в качестве альтернативы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮВО.

Отмечается, что с 2018 года жилищная субсидия станет приоритетной формой обеспечения постоянным жильем военнослужащих.

Более 90% военных получили служебные квартиры рядом с местами прохождения службы. Остальным для проживания выделили благоустроенные общежития. Семейных офицеров и военнослужащих по контракту, имеющих детей, обеспечивают служебным жильем в первую очередь.

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