На Кубани за служебный подлог и махинации с землей будут судить бывшего сельского главу

Прокуратура Новокубанского района в ноябре направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Прикубанского сельского поселения.

По версии следствия, занимая должность главы сельского поселения, с июля 2014 года по декабрь 2015 года мужчина дал указание подчиненным работникам изготовить и лично подписал две выписки из похозяйственных книг с заведомо ложными сведениями о наличии у его тещи и знакомого прав на земельные участки в поселке Прикубанском Новокубанского района.

Кроме того, в это же время глава поселения незаконно использовал в личных целях новый автомобиль Lada 4х4, принадлежащий МКУК «Прикубанский КДЦ». При этом, обслуживанием, ремонтом и заправкой топливом машины занималось само учреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении чиновника на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой, в отделе СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Новокубанский районный суд.

Санкция ч. 2 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с возможностью назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новокубанском районе сельский глава незаконно оформил участок земли на тещу.

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