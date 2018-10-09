На Кубани за смерть рабочего при взрыве котла будут судить экс-директора предприятия

Несчастный случай произошел 16 января на хуторе Кирова в Новокубанском районе.

По версии следствия, двое подсобных рабочих делали уборку на территории ООО «Многоотраслевое Объединение «Армавир»» по заданию директора. В результате бездействия руководителя, который должен был и мог предвидеть последствия, произошел взрыв парового горизонтального жидкотопливного котла.

В результате от взрывной волны, огня и разлетающихся твердых предметов 53-летний рабочий получил повреждения, не совместимые с жизнью. Другому сотруднику был причинен вред здоровью средней тяжести. Это произошло вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором предприятия, который нарушил регламент использования котла, не проводил ремонт, не осуществлял за ним надзор. Ответственного за технику безопасности по эксплуатации котла сотрудника не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении 54-летнего директора предприятия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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