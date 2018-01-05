На Кубани за строительством социальных объектов будут следить онлайн

В Краснодарском крае все строящиеся социальные объекты оснастят системой видеонаблюдения.

В онлайн-режиме качество и сроки выполнения работ будет контролировать лично первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Об этом стало известно по итогам посещения заместителем главы региона ряда строительных площадок в Сочи.

В частности, Андрей Алексеенко проинспектировал перинатальный центр в Олимпийской столице. Работы по завершению строительства ведутся без выходных. По словам первого вице-губернатора, ход возведения всех социальных объектов на Кубани, в том числе данного медицинского центра, будет контролироваться в ежедневном режиме. Так, на каждой стройке создадут специальный штаб, в состав которого войдут представители всех служб — от краевого департамента строительного надзора до субподрядчиков по всем видам работ. Кроме того, ежедневно будут проходить селекторные совещания с участием Андрея Алексеенко. Объекты оснастят системой видеонаблюдения в режиме онлайн.

«Несмотря на праздники, работа идет, это радует больше всего. Все стройки важны для жителей края, объекты должны быть сданы в срок», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Кроме того, заместитель главы региона провел заседание краевого оперативного штаба, координирующего мероприятия по безопасному отдыху в горном кластере, на котором были заслушаны доклады представителей оперативных служб. По их данным, за прошедшие дни серьезных происшествий не произошло. Андрей Алексеенко поблагодарил всех за слаженную работу, отметив, что во многом от качественного взаимодействия ведомств зависит общее впечатление туристов об отдыхе в крае.

«Новогодние праздники на горнолыжных курортах Кубани проходят ярко и, что очень важно, без происшествий. Как и ожидалось, гостей приехало очень много, но все службы действуют слаженно и профессионально», — цитирует Андрея Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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