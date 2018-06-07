На Кубани за три года количество объектов сельского туризма возросло в 2,5 раза

В онлайн-конференции «Агротуризм развивает территории России» принял участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди.

Речь шла об эногастрономическом и аграрном туризме и влиянии этих направлений на развитие территорий России на примере Краснодарского края. Опыт Кубани вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов страны 2017 года.

«Наша практика доказала свою эффективность: за последние три года количество объектов сельского туризма увеличено в 2,5 раза, а турпоток вырос более, чем на треть. Объекты сельского туризма — многофункциональные предприятия, которые предлагают гостям и жителям Кубани принять участие в эногастрономических и чайных турах, познакомиться с традициями и бытом народов региона, даже побывать на экзотических фермах — страусиных, крокодиловых, устричных и улиточных», — рассказал министр курортов края.

На Кубани создано более 100 объектов агротуризма, которые расположены на территории 24 городов и районов. Из них более 30 специализируются на эногастрономическом направлении. Винодельни, экофермы, пасеки, сыроварни, этнопарки вошли в созданный минкурортов интерактивный путеводитель. С 2017 года министерство реализует проект «Школа агротуризма», в рамках которого предприниматели изучают успешные кейсы по организации объектов агротуризма. Создана ассоциация, которая занимается формированием реестра предприятий, работающих в сфере аграрного туризма, разработкой комплексных агротуров и винных дорог, информационной поддержкой туробъектов.

Одно из приоритетных направлений — эногастрономический туризм. Кубань — главный винодельческий регион страны, более 25 тыс. га здесь занимают виноградники. В последние годы появляется много малых частных виноделен и винные кооперативы, хозяйства предлагают широкий выбор туруслуг — от экскурсий и дегустаций до гостинично-ресторанного обслуживания, интерактивных программ и организации мероприятий. В 2017 году винные предприятия Кубани посетило более 270 тыс. человек.

Христофор Константиниди рассказал, что в прошлом году министерство курортов края сделало существенные шаги по развитию эногастротуризма. Заключили соглашение с «АгроЭкоТуризм» по участию края в проекте Ростуризма «Гастрономическая карта России». В регионе создали первый в России печатный путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края», включающий 24 объекта эногастрономического туризма.

Путеводитель войдет в «Гастрономическую карту России», которая будет размещена на национальном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL. Она будет доступна в том числе в мобильном приложении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник