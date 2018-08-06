На Кубани за три года на развитие малых хозяйств выделили около 2,6 млрд рублей

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сообщил в ходе планерного совещания, которое прошло в краевой столице 6 августа.

В начале встречи губернатор поблагодарил аграриев за очередной рекордный урожай зерновых. Он напомнил, что были подведены предварительные итоги уборочной кампании, край сумел взять планку в 10,4 млн т зерновых, при этом пшеница третьего класса составила 35% от всего урожая.

«Это отличные показатели. Хочу сказать спасибо всем, кто, несмотря на капризы погоды, объективные трудности, вышел в поле и добился небывалого для края урожая. Это победа региона и страны. Во многом такой результат — это следствие беспрецедентной господдержки аграриев», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что в этом году в рамках программы господдержки на развитие сельского хозяйства выделили небывалую сумму — более 7 млрд рублей. На сегодняшний день освоено 54,3% этих средств. Губернатор поручил ускорить темпы освоения субсидий.

Он уточнил, что на развитие малых форм хозяйствования за последние три года в краевом бюджете было предусмотрено 2,6 млрд рублей. Это средства, которые позволили создать новые предприятия, рабочие места на селе, обеспечили самозанятость.

«Благодаря субсидиям в регионе появилось более 190 га теплиц, как начинающие фермеры грантовую поддержку получили 84 хозяйства. Субсидии на развитие выделили 42 семейным животноводческим фермам», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор отметил, что активно осваивают средства малые хозяйства в Курганинском, Славянском, Крымском, Отрадненском и Тимашевском районах. До сих пор не приступили к освоению субсидий для ЛПХ в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Усть-Лабинске.

Кроме того, одним из приоритетных направлений для кубанских фермеров является создание сельхозкооперации. В этом вопросе край получает поддержку и на уровне правительства страны.

«Сегодня на Кубани зарегистрировано 145 кооперативов. В 2017-2018 годах из краевого бюджета мы выделили 313 млн рублей, из федеральной казны получили еще почти 350 млн рублей на их поддержку», — добавил глава региона.

Еще одной стратегической задачей губернатор назвал повышение качества жизни на селе. За последние три года на развитие сельских территорий выделено более 1 млрд рублей. Это деньги на газо- и водоотведение, строительство спортивных площадок, офисов ВОП, улучшение жилищных условий, уточнил Кондратьев.

«Жизнь на селе должна быть активной, средства нужно осваивать так, чтобы жители видели реальные изменения вокруг себя», — подчеркнул губернатор.

По итогам встречи он поручил краевому минсельхозу проводить более плотную работу с муниципалитетами, консультировать и проводить кустовые совещания для эффективности и вовлеченности территорий в краевые программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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