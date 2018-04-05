На Кубани за три месяца 2018 года в ДТП погибли пять детей и 127 пострадали

В Краснодаре 5 апреля состоялся видеоселектор о безопасности дорожного движения в регионе. Его провел вице-губернатор Анатолий Вороновский.

В видеоселекторе приняли участие руководители федеральных, краевых государственных органов исполнительной власти, а также председатели муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения, главы районов.

Как отметил заместитель руководителя региона, в 2018 году обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом остается сложной. По итогам трех месяцев в крае произошло 118 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пять детей погибли и 127 получили ранения. Кроме того, с участием детей-пешеходов произошло 58 ДТП, четыре ребенка погибли, 56 были травмированы.

«Необходимо исключить любой формальный подход к обеспечению безопасности детей на дорогах. Для этого нужно наладить межведомственное взаимодействие по всем направлениям для решения проблем по предотвращению ДТП с участием несовершеннолетних», — подчеркнул Анатолий Вороновский.

На территории Кубани для снижения этих показателей проводится «Месячник дорожной безопасности детей-пешеходов». Участники совещания пришли к выводу, что определяющим фактором в профилактике детского травматизма на дорогах должно стать качество обучения детей правилам дорожного движения.

Участники совещания также обсудили вопросы соблюдения противопожарной безопасности на предприятиях и пассажирских транспортных средствах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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