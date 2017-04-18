На Кубани за убийство пенсионерки иностранца приговорили к 9,5 годам тюрьмы

В Славянском районе в апреле суд признал 44-летнего жителя Украины виновным в убийстве пенсионерки в ноябре 2016 года.

Суд установил, что в ночь на 15 ноября 2016 года 44-летний Андраник Апетнакян снял жилье у 64-летней жительницы поселка Ачуево. На следующий день он выпил и стал оскорблять пенсионерку. Женщина вызвала сотрудников полиции. Мужчину задержали на сутки и привлекли к административной ответственности.

Утром 18 ноября он зашел в квартиру, где жила пенсионерка, прошел в спальню и пять раз ударил женщину ножом. Пострадавшая скончалась от сильной кровопотери. А злоумышленник похитил ценные вещи и скрылся.

Возбудили уголовное дело об убийстве и краже. Суд признал подсудимого виновным. С учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, ему назначили 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор вступил в законную силу.

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