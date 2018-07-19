На Кубани за вымогательство 50 млн рублей посадили лжесотрудника ФСБ и его сообщников

Приговор вынес Прикубанский суд Краснодара.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению директора ООО «Парус Агро Групп». Холдинг «Парус Агро Групп» входит в топ-5 агрокомпаний юга России (земельный банк — 91 тыс. га, из которых 88 тыс. га — в Краснодарском крае). С 2009 года холдинг активно скупает сельхозугодия. По поводу одной из сделок в 2013 году к руководителю компании обратились злоумышленники, один из которых представился сотрудником УФСБ РФ по Краснодарскому краю Павлом Хуртиным.

Предпринимателю сообщили, что покупка холдингом земли недалеко от Армавира якобы вызвала подозрения спецслужб: территория, прилегающая к секретному объекту — армавирской радиолокационной станции (РЛС), не подлежит отчуждению в частную собственность. Злоумышленники сообщили, что уголовного преследования можно избежать, передав неким высокопоставленным силовикам 50 млн рублей.

Бизнесмен записал беседу с «чекистом» Хуртиным на диктофон и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. После этого 18 марта 2014 года в Краснодаре возле кафе «Иль Патио» при передаче сумку с 50 млн рублей вымогателя задержали.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Прикубанский суд признал троих подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на 5,5, шесть и 7,5 лет. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Подсудимые не признали вину и будут обжаловать приговор, пишет «Коммерсантъ».

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