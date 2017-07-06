На Кубани за взятку в миллион рублей будут судить бывшего полицейского

Замначальника следственного отделения полиции по Новопокровскому району обещал за эти деньги увести виновника ДТП с пострадавшими от уголовной ответственности.

Экс-полицейского обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В полиции по данному факту провели служебную проверку, сотрудника уволили из органов МВД по отрицательным мотивам, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2016 года в Новопокровском районе произошло ДТП с участием DAF XF c прицепом и двух пешеходов. По данному факту следователь районного отдела МВД проводил проверку. Исполняя обязанности начальника следственного отделения, он опросил участников ДТП и осмотрел место происшествия, после чего предложил представителю водителя за взятку в 1 млн рублей повлиять на решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Мужчина согласился и передал полицейскому 200 тыс. рублей, после чего сообщил об этом в СКР. Сотрудники ФСБ 29 сентября 2016 года задержали злоумышленника в его служебной машине, когда он получал оставшуюся сумму денег.

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