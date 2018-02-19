На Кубани за хранение фугасного снаряда мужчину посадили на два года

Краснодарский краевой суд в феврале рассмотрел апелляцию на приговор и оставил его в силе.

Суд установил, что 19 сентября 2017 года в квартире 55-летнего местного жителя на проспекте Ленина в Новороссийске полицейские нашли и изъяли артиллерийский осколочно-фугасный снаряд калибра 76 мм. Мужчина сказал, что нашел его в лесу. В декабре 2017 года Октябрьский районный суд Новороссийска осудил мужчину по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ за незаконное хранение взрывных устройств. Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 30 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Не согласившись с решением суда, адвокат обжаловал приговор в апелляционном порядке, полагая, что назначено чрезмерно суровое наказание. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело. Однако доводы его жалобы были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края. Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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