На Кубани заблокировали сайты с объявлениями о продаже подснежников

Доступ к сайтам, содержащим информацию о продаже растений, занесенных в Красную книгу РФ, ограничили по инициативе прокуратуры Староминского района.

Прокуратура во время мониторинга Интернета установила, что на четырех страницах содержится информация о торговле краснокнижными растениями. К продаже предлагались подснежники Воронова, подснежники кавказские, подснежники широколистные, кизильник блестящий, пион степной. При этом какую-либо информацию, указывающую на законность продажи растений, объявления не содержали.

Продажа краснокнижных растений допускается в исключительных случаях и только по специальному разрешению. За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу таких растений предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура подала иск в Староминский районный суд о запрете доступа к данным ресурсам и признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд это требование удовлетворил.

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