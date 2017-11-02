На Кубани задержали сбежавшего из свердловской колонии-поселения осужденного

За побег мужчине к основному сроку грозит дополнительное наказание до пяти лет.

Сотрудники ФСИН России 2 ноября задержали осужденного, который в конце сентября сбежал из колонии-поселения № 59 в Каменске-Уральском Свердловской области.

При задержании сопротивления мужчина не оказал. Осужденного доставят в Екатеринбург, сообщает пресс-служба свердловского ГУФСИН РФ.

Срок, к которому добавится наказание в виде пяти лет за побег, он будет отбывать не в колонии-поселении, а в колонии строгого режима.

Мужчина был приговорен к двум годам колонии-поселения за кражу телефона у близкого человека, сообщает «Интерфакс».

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