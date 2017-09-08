На Кубани задержали хакера за кражу денег при помощи фишинга

Злоумышленник с подельником с 2015 года каждый месяц похищали у граждан по 1 млн рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В распоряжение оперативников поступила информация о том, что неизвестные лица создают вИнтернете фишинговые страницы, полностью копирующие внешний вид популярных платежных систем, а также сервисов по продаже авиабилетов, и используют их в целях хищения денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков», — сказала она.

По данным правоохранителей, фишинговые страницы позволили хакерам получить платежные реквизиты граждан и провести несанкционированные денежные переводы на заранее подготовленные банковские счета.

В Казани задержали лидера группировки. Он покупал банковские карты, используемые для вывода похищенных денег. Его сообщник создавал программные коды и скрипты, администрировал серверы и поддерживал в рабочем состоянии фишинговые ресурсы. Злоумышленника задержали в Краснодарском крае.

Во время обысков обнаружили и изъяли банковские карты и компьютеры, на которые были установлены программы, использовавшиеся для осуществления незаконной деятельности.

Возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Кража». Задержанные дали признательные показания и находятся под арестом, пишет «Лента.ру».

Вернуться на ленту

Источник