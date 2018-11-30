На Кубани задержали заказчика и организатора тройного убийства 12-летней давности

Преступление было совершено в 2006 году в Дагомысе.

СК РФ продолжает целенаправленно работать над раскрытием преступлений прошлых лет. В результате мероприятий, спланированных следователями ГУ по расследованию особо важных дел СК России, задержаны двое мужчин — предполагаемый заказчик и организатор убийств. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, заказчиком преступления является мужчина, у которого в 2006 году возник спор с супругой после расторжения брака относительно права собственности на землю и постройки в поселке Дагомыс.

Желая завладеть имуществом, он решил убить супругу. Для этого за деньги он привлек двоих знакомых как организаторов. Те в свою очередь наняли в качестве исполнителя Игоря Тугарова, передав ему деньги, фотографии жертвы и пистолет. Тугаров за деньги предложил своему знакомому Андрею Никитину выступить соисполнителем убийства, а также убить других людей, которые окажутся в доме.

Днем 9 октября 2006 года Никитин, находясь в одной из комнат дома в поселке Дагомыс, который сдавала в аренду пострадавшая, пригласил женщину в эту комнату под вымышленным предлогом. Он повалил ее на пол, стал душить и, предположив, что жертва мертва, прекратил свои действия. Женщине удалось выжить. В это же время Тугаров спустился на первый этаж дома, там из огнестрельного оружия он застрелил троих находившихся в гостинице человек — мать женщины, дочь от первого брака и рабочего. Кроме того, он пытался убить отца женщины.

Исполнители убийства в 2007 году были осуждены. При этом Тугаров приговорен к пожизненному лишению свободы, а Никитину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года.

Расследование уголовного дела в отношении задержанных фигурантов продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

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