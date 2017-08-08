На Кубани зафиксировали рекорд по потреблению электроэнергии в жару

Такую информацию 8 августа опубликовал филиал Объединенного диспетчерского управления энергосистемами юга.

Рекорд установлен на отметке 4 тыс. 907 мегаватт. Причиной послужила аномальная жара. Уже несколько дней температуры превышают норму на 5 °С.

Все оперативные службы региона работают в режиме повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей края бережно относиться к природе: не разводить костры не только в лесу, но и на дачах, не выбрасывать непотушенные сигареты. В половине случаев именно это становится причиной природных пожаров. Также не стоит оставлять после пикников стеклянную тару и другой мусор, который может легко загореться.

Под палящим солнцем может резко ухудшиться самочувствие даже у тех, кто обладает крепким здоровьем. Поэтому медики не советуют находиться на улице днем. Жара спадет только к середине августа.

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