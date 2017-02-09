На Кубани заключенная обвинила сокамерницу в обмане на 1 млн рублей

В Усть-Лабинском районе в феврале передали в суд уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в мошенничестве.

Следствие установило, что 36-летняя женщина отбывала наказание в исправительной колонии за мошенничество. Обвиняемая убедила свою сокамерницу в том, что готова помочь ей нанять опытного адвоката, который поспособствует изменению места отбывания ее наказания. За эту услугу в качестве вознаграждения она попросила перевести на банковский счет своему близкому родственнику 990 тыс. рублей. После того, как родственники пострадавшей перевели всю сумму на указанный счет, обещанной помощи не последовало.

Следственный отдел ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Если вина женщины будет доказана, срок ее заключения будет увеличен. Санкции инкриминируемой ей статьи — до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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