На Кубани заключили соглашение о предоставлении Интернета на побережье

Доступ к бесплатному Wi-Fi в этом году появится на пляжах Адлера, Джубги и Ольгинки.

Крупнейший кубанский интернет-провайдер заключил договор с министерством курортов и туризма края. Теперь на всех пляжах морского побережья региона появится бесплатный Wi-Fi. Все расходы на себя берет оператор связи — из краевого бюджета средства не потратят.

Скорость Интернета составит 1Гб в секунду. Запускать сеть начнут по очереди. Первыми доступ получат отдыхающие Имеретинского курорта, Джубги и поселка Ольгинка. К 2019 году беспроводные технологии охватят абсолютно все пляжи.

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