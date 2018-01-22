На Кубани закрыли 17 сайтов с предложениями о продаже дипломов

Прокуратура Брюховецкого района в Интернете выявила сайты, на которых размещались предложения о продаже дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании.

На ресурсах содержалась информация об изготовлении дипломов государственного образца любого учебного заведения, а также сведения о стоимости услуги, способах заказа, оплаты и получения.

Суд признал информацию запрещенной к распространению на территории России. Доступ к запрещенной информации ограничен, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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