На Кубани закрыли нелегальный цех по розливу контрафактного алкоголя

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли более 14 тыс. бутылок с фальсифицированной алкогольной продукцией.

Подпольный цех располагался в складских помещениях в станице Старовеличковской Калининского района, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ РФ по краю.

На территории цеха обнаружили автоматизированную 12-секционную линию розлива полного цикла, 40 тыс. пустых бутылок, этикетки, контрэтикетки, крышки, упаковочный материал, а также почти 9 тыс. бутылок контрафактной водки «Царская охота Платиновая» и более 5 тыс. бутылок поддельного коньяка «Лезгинка».

Образцы изъятого алкоголя, а также федеральных специальных марок, наклеенных на готовую продукцию, направили на экспертизу.

Сотрудники ФСБ устанавливают всех, кто причастен к незаконному производству контрафактной алкогольной продукции.

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