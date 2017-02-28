На Кубани закрыли незаконный интернет-магазин с сувенирами к ЧМ по футболу

Прокуратура Темрюкского района добилась закрытия сайта, на котором незаконно продавались сувениры к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В суд было направлено заявление о признании запрещенной информации, содержащейся на указанном интернет-сайте, и ограничении к нему доступа. В настоящее время оно удовлетворено.

Сайт продавал несертифицированную сувенирную продукцию с символикой турнира в отсутствие правовых оснований. Реализация продукции возможна лишь уполномоченными организациями, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В России выпустят монеты в честь Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Талисманом чемпионата стал волк Забивака.

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