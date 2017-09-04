На Кубани закрыли пять сайтов с информацией о способах фальсификации выборов

Незаконные интернет-ресурсы обнаружили сотрудники прокуратуры Мостовского района.

Они содержали информацию о способах фальсификации результатов выборных кампаний. Доступ к сведениям был свободным для неограниченного числа пользователей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор района направил в суд заявление о признании информации запрещенной. Суд удовлетворил это требование и признал опубликованную в сети информацию запрещенной на территории России.

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